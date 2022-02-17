التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب متعفنة داخل سيارته بالمعادى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المبدئية، فى واقعة العثور على جثة موظف في حالة تحلل داخل سيارته بمنطقة المعادي، أن المتوفى مقيم رفقة زوجته بمنطقة الشروق، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وتطور الأمر لمشاجرة، ترك على إثرها المنزل بسبب إدمانه للمواد المخدرة.

وتبين من التحريات، أن المتوفي يعمل موظفا بشركة في منطقة المعادي، وكان ينام ويبيت ليلا داخل سيارته، ومنذ أسبوع حررت زوجته محضرا بتغيبه بعدما انقطع الاتصال بينهما، ولم يرد على الهاتف لعدة أيام، حتى عثر عليه داخل سيارة متوفى وبجواره سيجارة حشيش، وبالكشف الطبي عنه تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متعفنة لشاب "أ. ا" 28 سنة داخل سيارة في المعادي، ويرتدى كامل ملابسه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.