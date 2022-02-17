أقوال زوجة موظف عثر على جثته متحللة داخل سيارة في المعادي

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة موظف في حالة تحلل داخل سيارته بمنطقة المعادي.

وكشفت زوجة المتوفي، خلال التحقيقات عن وجود خلافات بينها وبين زوجها، قائلة إنه يوم الواقعة في الصباح حدثت مشادة كلامية بينهما وتطور الأمر لمشاجرة ترك على إثرها المنزل بسبب إدمانه للمواد المخدرة.

وأوضحت أن زوجها يعمل موظف بإحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي، ومنذ أسبوع حررت زوجته محضرا بتغيبه بعدما انقطع عنه الاتصال ولم يرد على الهاتف لعدة أيام.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متعفنة لشاب "أ. ا" 28 سنة داخل سيارة في المعادي، ويرتدى كامل ملابسه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.