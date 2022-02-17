3 طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لمحدودي ومتوسطي الدخل

فعّل صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان الـ10 و14 و15 عبر الموقع الإلكتروني وطرح أرقام الخط الساخن للاستعلام عن حالة الطلب وموقف حجز الوحدات السكنية.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ونشرت وزارة الإسكان في بيان لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، لتوضيح طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للتيسير على المواطنين المتقدمين للحجز.

ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال برقم الخط الساخن من أي خط أرضي على رقم 09001117 وتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي والعنوان.

كما يمكن الاستفسار من خلال الاتصال من أي خط محمول على إحدى الأرقام التالية" 1188 ،أو 5777، أو 5999 ".

وعن كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال موقع صندوق التمويل العقاري، يمكن تسجيل الدخول إلى رابط الموقع من :هـــــــنا" ثم اتباع الخطوات التالية:-.

اختيار أيقونة الاستعلام.

كتابة كافة البيانات المطلوبة للصاحب التخصيص.

تحديد رقم المشروع الذي تم الحجز به.

الضغط على زر الاستعلام.

الحصول على كافة المعلومات الراغب الاستعلام عنها.

الأوراق المطلوبة لتسجيل حجز وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي

بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

إيصال سداد المقدم.

نسخة من إيصال المرافق للمكان الإقامة الحالي.

قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.

بالنسبة للأرامل تقدم شهادة وفاة الزوج.

في حالة الطلاق تقدم قسيمة الطلاق للمطلقة.

شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعاتها داخل المدن الجديدة في جميع المحافظات، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتم تسليم الوحدات السكنية التى يتم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، للعملاء الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.