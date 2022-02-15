الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كراسة شروط دار مصر 2022 وكيفية الحجز عبر رابط صندوق الإسكان الاجتماعى

وحدات سكنية
وحدات سكنية

كراسة شروط دار مصر 2022 وكيفية الحجز عبر رابط صندوق الاسكان الاجتماعى من الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الأولى في التقديم الإلكتروني وذلك ضمن المبادرة الرئاسية الهادفة إلى حصول كافة المواطنين على شقق سكنية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم و الأماكن المتاحة للتقديم.

كراسة شروط دار مصر 2022

بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجاري طرح كراسة الشروط الخاصة بالمبادرة الرئاسية بتمليك الطبقات الفوق متوسطة لوحدات سكنية جاهزة الاستلام في ثلاث مشاريع مختلفة هم دار مصر وجنة و سكن مصر.

ويمكن للراغبين في الشراء الحجز الإلكتروني عبر موقع صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين ممن أستوفوا شروط التقديم وفقا لكراسة الشروط التي يتم بيعها حاليا في كافة مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.

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خطوات التقديم على رابط صندوق الاسكان الاجتماعى 

يمكن التقديم في الشقق التي يطرحها صندوق التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال المشروعات الثلاثة المعلن عنها سكن مصر ودار مصر وجنة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • شراء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع الراغب في التقديم فيه.
  • دفع مبلغ جدية الحجز وفقا لكراسة الشروط والحصول على إيصال دفع.
  • الدخول عبر رابط صندوق الاسكان الاجتماعى من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار المشروع الراغب في الحصول على شقة فيه.
  • تحديد المدينة المناسبة للمتقدم.
  • كتابة بيانات الراغب في الحصول على وحدة سكنية كاملة.
  • تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على زر الحفظ.

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الأماكن المتاحة لكل مشروع في الإسكان المتوسط

وفقا لما توضحه كراسة شروط دار مصر 2022 فإن الأماكن المتاحة لهم حدائق أكتوبر بالسادات، 15 مايو ببدر، الشروق، العاشر من رمضان، برج العرب وتتراوح مساحة الوحدات من 100 إلى 150 مترا.

فيما توجد شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور.

شقق سكن مصر في أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة ناصر غرب أسيوط وجميعها وحدات جاهزة الاستلام. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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