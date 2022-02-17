رسامة 7 دياكونيين و11 إيبدياكونين بإيبارشية طما بيد الأنبا إسحق

قال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، صلى القداس الإلهي في كاتدرائية الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي بطما، وسام خلال القداس سبعة شمامسة بدرجة دياكون (شماس كامل) وذلك تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية وهم: دياكون أمجد ظريف، دياكون ريمون لطفي، دياكون مينا مختار، دياكون مينا ماهر، دياكون فام متى، دياكون مايكل ناجي، دياكون بيشوي حشمت.

وأضاف القمص موسى ابراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، رسم ١١ من الشمامسة في رتبة الإيبدياكون (مساعد شماس).

