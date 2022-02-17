«القاضى»: المنيا الأولى في الرد على منظومة المتغيرات بنسبة إنجاز 98%

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، حيث ناقش رئيس الوزراء ملف التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بصور مُحدثة، موجهًا بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ سياحيًا لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، في هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مطالباً بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، ومشدداً على أن ذلك دور أصيل لكل محافظ.

القاضي يشارك في أجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولن نتهاون في التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

من جانبه، استعرض محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في الرد على المنظومة بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.

القاضي يشارك في أجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

وتمثل منظومة المتغيرات المكانية في المنيا برئاسة محافظ المنيا وتحت إشراف نائب المحافظ، تجربة نجاح بفضل الدعم اللامحدود والمتابعة اليومية من قبل السيد محافظ المنيا، وتم تطوير المنظومة بالشكل اللائق، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، تم إنشاء مركز متغيرات مميكن بالكامل في الديوان العام والوحدات المحلية، ومزود بأحدث الإمكانيات اعتبارًا من شهر أبريل 2020، ومنذ ذلك التاريخ تتلقى التقارير بشكل مميكن بالكامل على المنظومة من إدارة المساحة العسكرية، ويتم الرد عليها في حينه.