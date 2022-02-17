الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القاضى»: المنيا الأولى في الرد على منظومة المتغيرات بنسبة إنجاز 98%

القاضي يشارك في أجتماع
القاضي يشارك في أجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، حيث ناقش رئيس الوزراء ملف التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بصور مُحدثة، موجهًا بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ سياحيًا لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، في هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مطالباً بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، ومشدداً على أن ذلك دور أصيل لكل محافظ.

273898830_340582831445477_6630576448784208492_n
القاضي يشارك في أجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولن نتهاون في التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

من جانبه، استعرض محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول في الرد على المنظومة بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.

shr5L2A4069
القاضي يشارك في أجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

وتمثل منظومة المتغيرات المكانية في المنيا برئاسة محافظ المنيا وتحت إشراف نائب المحافظ، تجربة نجاح بفضل الدعم اللامحدود والمتابعة اليومية من قبل السيد محافظ المنيا، وتم تطوير المنظومة بالشكل اللائق، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، تم إنشاء مركز متغيرات مميكن بالكامل في الديوان العام والوحدات المحلية، ومزود بأحدث الإمكانيات اعتبارًا من شهر أبريل 2020، ومنذ ذلك التاريخ تتلقى التقارير بشكل مميكن بالكامل على المنظومة من إدارة المساحة العسكرية، ويتم الرد عليها في حينه.

محافظ المنيا يشارك اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس المنيا الأولي في الرد علي منظومة المتغيرات بنسبة 98 الدكتور محمد أبو زيد اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

«الأعلى للجامعات» يؤكد بدء الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل

الرئيس السيسى يؤكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

السعودية تسمح بأداء الحج لفئتين فقط من غير السعوديين

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

الإنقاذ النهرى ينتشل جثة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس