رئيس «زراعة البرلمان»: يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يزور محافظة أسوان، اليوم، مصنع السكر بكوم أمبو، وذلك للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير بالمصنع بهدف زيادة الإنتاج، حيث شارك الوفد في لقاء بحضور اللواء عصام بدوي، رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعلاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعي، بحضور نواب محافظة أسوان.

وفي البداية، نقل النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق.

وأشار الحصري، إلى أهمية دور مصنع السكر في كوم أمبو، مؤكدًا أنه لا يقل عن دور الجنود على الجبهة، نظرًا لأن توفير سلعة السكر أمر في غاية الأهمية، حيث تعد تلك السلعة بمثابة "فاكهة" المواطن البسيط.

وقال الحصري، خلال كلمته: "لا يخفى علينا المجهود الكبير الذى يبذله الرئيس السيسي، في القطاع الزراعي وتأمين الغذاء المصري باعتباره أمن قومي"، مشيرًا إلى أن الزراعة هي الصناعة التي لها مقومات موجودة بالفعل، كما أن هناك صادرات كبيرة في قطاع الزراع يصل حجمها أكثر من خمسة مليون طن سنويًا، ونستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية زراعة قصب السكر لدى الرئيس السيسي والحكومة، ومجلس النواب، حيث سبق طالبنا من قبل بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على رفع سعره بنحو ٩٠ جنيه وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو ٧٥ جنيه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو بشكل نسبي في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب التي يتبناها رئيس الجمهورية، وهو ما دفعنا لزيارة أسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه".

وأردف: "غرضنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصري"، مؤكدًا أهمية الحفاظ الأطراف الثلاثة، بحيث يحقق المزارع ربح عادل، وكذلك المصنع أيضًا نحافظ عليه، وأيضًا المواطن يحصل على السكر بسعر مناسب.

ويشارك في الزيارة كل من؛ النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوي، أمين سر اللجنة، والنواب: مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد، ويحيى جلال، من أمانة اللجنة.