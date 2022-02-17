الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي بالشرقية

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، في وقوع حادث انقلاب “موتوسيكل” بالطريق الإقليمي، بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى، باستقبال جثة لشخص، وشخص آخر مصاب، في وقوع حادث  انقلاب موتوسيكل، بالطريق الإقليمي اتجاه مركز بلبيس.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لتحري الوضع، تحسبًا لوجود إصابات، وتبين وفاة “م. أ. ع”، 30 عامًا، مقيم قرية بساتين الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، متأثرًا بإصابته، فيما أصيب “ك. خ. م”، 25 عامًا مقيم بساتين الإسماعيلية، بكدمات بالركبة والحوض، وتم نقلهما لمستشفى بلبيس العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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