الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سماسرة هجرة غير شرعية بالشرقية

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحى، وأمانة سر محمد فاروق، اليوم، قبول استئناف النيابة العامة بمركز بلبيس، على قرار إخلاء سبيل 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية، وتجديد حبسهم 45  يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 23341  لسنة 2021 مركز شرطة بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضى، عندما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إلقاء القبض على 14 شخصا من سماسرة الهجرة غير الشرعية، بتهمة الاتجار بالبشر.

كانت معلومات سرية وردت لضباط مديرية أمن الشرقية، تفيد بوجود عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون الشباب بقرية ميت جابر وعزبة السرايا  وعدد من التوابع  التابعة لمركز بلبيس بحلم العمل في أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد متجهين إلى إيطاليا، وألقى القبض على 14 منهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم للنيابة العامة التى قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، للمحاكمة لإدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر.

يذكر أن  الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 16 من السماسرة بدائرة مركز مشتول السوق على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 2740 لسنة 2021 مشتول السوق، بتهمة  الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق محكمة الشرقية بلبيس النيابة العامة اخلاء سبيل

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حوار مع فضيلة الإمام

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