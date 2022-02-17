الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 يتاجرون بالمخدرات في الدقهلية والأقصر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس 5 متهمين - تجار مخدرات- 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار وجلب المواد المخدرة، وأمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل حول ماهيتها، وطلبت تحريات الأمن حول نشاط وعلاقات المتهمين.

وعن التفاصيل كشفت تحريات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية المشهور عنهم علانية الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى الدقهلية والأقصر وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام تم توجيه حملة استهدفت ضبط تلك العناصر، والتى أسفرت جهودها عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية ، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام -  36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار –سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الأقصر حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المؤثرة – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة– سلاح أبيض  وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

الأسلحة النارية مكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة العناصر الإجرامية الأسلحة النارية والذخائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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