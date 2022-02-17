الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأرقام.. دراسة تكشف نتائج تخفيف قيود السفر من الحكومات

السفر
السفر

كشفت دراسة استقصائية أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي حول قيود السفر لأكبر 50 سوقًا للسفر الجوي في العالم (تشكل 92٪ من الطلب العالمي في عام 2019 كما تم قياسها من خلال عدد الكيلومترات التي يسافر عليها الركاب) عن تزايد الوصول المتاح للمسافرين المُلقحين.

وأضافت الدراسة أن التخفيف التدريجي لتدابير فيروس كورونا يأتي في صالح مبيعات تذاكر الطيران مع إعلان المزيد من الحكومات تخفيف القيودالحدودية لـ كورونا، متمثلا في:

-18 سوقًا (تضم حوالي 20٪ من الطلب في عام 2019) مفتوحة للمسافرين الذين تم تطعيمهم دون متطلبات الحجر الصحي أواختبار ما قبل المغادرة.

-28 سوقًا مفتوحة للمسافرين المحصنين دون متطلبات الحجر الصحي (بما في ذلك الأسواق الـ 18 المذكورة أعلاه). ويشكل هذاحوالي 50٪ من الطلب في عام 2019.

-37 سوقًا (تضم حوالي 60٪ من الطلب في عام 2019) مفتوحة للمسافرين الذين تم تطعيمهم في ظل ظروف مختلفة (18 لا توجدقيود ، والبعض الآخر يتطلب الاختبار أو الحجر الصحي أو كليهما).


وتعكس هذه الأرقام موجة من حالات الاسترخاء المُعلن عنها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والفلبين والمملكة المتحدةوسويسرا والسويد، والزخم نحو تطبيع حركة المرور آخذ في الازدياد، إذ يتمتع المسافرون الملقحون بالقدرة على السفر على نطاق أوسع بكثير مع عدد أقل منالمتاعب حتى من الأسابيع القليلة الماضية، وهذا يمنح الأعداد المتزايدة من المسافرين الثقة لشراء التذاكر.

 

اتحاد النقل الجوي الدولي قيود السفر المحصنين الحجر الصحي covid-19 متطلبات الحجر الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

علاء حسانين: «الأهالى منعوا عيالهم يحفظوا قرآن مع ابنى بعد قضية الآثار»

بعد الحكم بإعدام المتهم.. والدة «مهندس الدقهلية»: هذا قصاص الله فى الأرض

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

خدمات وأقساط مريحة.. المستفيدون من شقق الإسكان الاجتماعي يتحدثون

«إياتا»: رفع قيود السفر ساهم في زيادة حركة النقل الجوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية