بالأرقام.. دراسة تكشف نتائج تخفيف قيود السفر من الحكومات

كشفت دراسة استقصائية أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي حول قيود السفر لأكبر 50 سوقًا للسفر الجوي في العالم (تشكل 92٪ من الطلب العالمي في عام 2019 كما تم قياسها من خلال عدد الكيلومترات التي يسافر عليها الركاب) عن تزايد الوصول المتاح للمسافرين المُلقحين.

وأضافت الدراسة أن التخفيف التدريجي لتدابير فيروس كورونا يأتي في صالح مبيعات تذاكر الطيران مع إعلان المزيد من الحكومات تخفيف القيودالحدودية لـ كورونا، متمثلا في:

-18 سوقًا (تضم حوالي 20٪ من الطلب في عام 2019) مفتوحة للمسافرين الذين تم تطعيمهم دون متطلبات الحجر الصحي أواختبار ما قبل المغادرة.

-28 سوقًا مفتوحة للمسافرين المحصنين دون متطلبات الحجر الصحي (بما في ذلك الأسواق الـ 18 المذكورة أعلاه). ويشكل هذاحوالي 50٪ من الطلب في عام 2019.

-37 سوقًا (تضم حوالي 60٪ من الطلب في عام 2019) مفتوحة للمسافرين الذين تم تطعيمهم في ظل ظروف مختلفة (18 لا توجدقيود ، والبعض الآخر يتطلب الاختبار أو الحجر الصحي أو كليهما).



وتعكس هذه الأرقام موجة من حالات الاسترخاء المُعلن عنها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والفلبين والمملكة المتحدةوسويسرا والسويد، والزخم نحو تطبيع حركة المرور آخذ في الازدياد، إذ يتمتع المسافرون الملقحون بالقدرة على السفر على نطاق أوسع بكثير مع عدد أقل منالمتاعب حتى من الأسابيع القليلة الماضية، وهذا يمنح الأعداد المتزايدة من المسافرين الثقة لشراء التذاكر.