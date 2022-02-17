الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة تموينية مكثفة لضبط جرائم الغش التجاري بالإسكندرية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية؛ حملة تموينية لمراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط 25 جوالا من الدقيق البلدي زنة الواحد 50 كجم، بإجمالي 1،250 طن، بحوزة المدير المسئول عن مخبز حر، كائن بدائرة قسم أول العامرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بقصد استخدامه في تصنيع الخبز الحر بمخبزه، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 360 جوالًا من ملح الطعام زنة الواحد 25 كجم، بإجمالي 9 طن غير مكرر ومجهول المصدر، وبه تغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع العطارة، والكائن بدائرة قسم ثالث المنتزه، لمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإسكندرية حملة تموينية مراقبة تداول السلع مكافحة جرائم حيازة السلع الدقيق البلدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

علاء حسانين: «الأهالى منعوا عيالهم يحفظوا قرآن مع ابنى بعد قضية الآثار»

بعد الحكم بإعدام المتهم.. والدة «مهندس الدقهلية»: هذا قصاص الله فى الأرض

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

خدمات وأقساط مريحة.. المستفيدون من شقق الإسكان الاجتماعي يتحدثون

«إياتا»: رفع قيود السفر ساهم في زيادة حركة النقل الجوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية