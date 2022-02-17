حملة تموينية مكثفة لضبط جرائم الغش التجاري بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية؛ حملة تموينية لمراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط 25 جوالا من الدقيق البلدي زنة الواحد 50 كجم، بإجمالي 1،250 طن، بحوزة المدير المسئول عن مخبز حر، كائن بدائرة قسم أول العامرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم، بقصد استخدامه في تصنيع الخبز الحر بمخبزه، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 360 جوالًا من ملح الطعام زنة الواحد 25 كجم، بإجمالي 9 طن غير مكرر ومجهول المصدر، وبه تغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع العطارة، والكائن بدائرة قسم ثالث المنتزه، لمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.