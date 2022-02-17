الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة شرع زوجها فى قتلها بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

استعلمت النيابة العامة بدار السلام عن الحالة الصحية لسيدة تدعي "نورا"، شرع زوجها في قتلها بدار السلام، كما أمرت النيابة، بإعداد تقرير طبي بحالة السيدة المجني عليها، تمهيدًا لسماع أقوالها فى الواقعة، مع تجديد حبس المتهم.

وشهدت منطقة حدائق المعادي التابعة لقسم شرطة دار السلام جنوب القاهرة، واقعة مأساوية بعدما أقدم بائع يدعى «أحمد.م» 35 سنة، على ذبح زوجته «نورا» 28 سنة، وحرقها بمياه مغلية، بسبب رفضها إعطاءه أموالًا لشراء مواد مخدرة.

وأكد شهود العيان أن تلك السيدة لديها 6 أطفال منهم طفلان من زواجها الأول، وكانت تسكن فى منطقة أخرى، وجاءت إلى شارع حسنين دسوقى منذ 3 أشهر فقط، هاربة من زوجها الذى كان يضربها ويعذبها، بسبب طلبه مبالغ مالية منها لشراء مخدرات، ولأنها بائعة متجولة وبالكاد تكفى إطعام أطفالها الستة، فلا تقدر على إعطاء زوجها مدمن المخدرات أى مبالغ مالية لأجل «الكيف».

وأوضح شهود العيان أن زوجها المتهم عندما علم فى وقت سابق أنها كانت تريد أن تترك له المنزل، قام بتقطيع كل أوراقها الرسمية وأوراق ثبوت شخصيتها، كما قام بتقطيع جميع ملابسها بالمقص كى لا تستطيع ترك المنزل، لكنها تغلبت بالفعل على ذلك، وجاءت إلى منطقة دار السلام بعدما عطف عليها رجل صالح عندما علم أنها بلا مأوى ولديها 6 أطفال فقام بتسكينها فى إحدى الشقق مع أطفالها الستة.

ولكن عندما علم زوجها مقر سكنها الجديد، ذهب إليها مساء يوم الحادث، وتشاجر معها، حيث أكد محمد خالد، جار الضحية والذى نقلها إلى المستشفى أنه سمع صرخات استغاثة من المجني عليها، فصعد مباشرة إلى شقتها ليجد زوجها قام بإغلاق الباب من الداخل وكان يتعدى على زوجته، ليستعين الجار بأصدقائه الذين تمكنوا من كسر الباب.

دار السلام زوجها قتل سيدة حدائق المعادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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