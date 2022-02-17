الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض ختام أنشطة منتصف العام الدراسي

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، معرض ختام الأنشطة التربوية الخاصة بإجازة منتصف العام الدراسي  بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية بحضور موجهي عموم الأنشطة ومسئولي الموهوبين بالمديرية وإدارة مطروح التعليمية. 

IMG-20220217-WA0032

وتفقد وكيل تعليم مطروح أقسام المعرض المتنوعة المخصصة للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والتربية الاجتماعية والصحافة المدرسية حيث تابع مسرحية المناهج عن أنواع الجموع للصف الخامس الابتدائي والتي برع طلاب مجمع الرويني الابتدائي في تقديمها تحت إشراف توجيه النشاط المسرحي حيث أبدع التلاميذ في توصيل الهدف التعليمي والتربوي منها من خلال تبسيط المناهج ومزج النشاط التربوي بالمواد الدراسية. 

IMG-20220217-WA0033

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى موجه عام المسرح بالتوسع في مسرحة المناهج من أجل تبسيط المناهج الدراسية للطلاب من خلال  تقديمها في قالب فنى يساعدهم على سرعة التحصيل الدراسي.  

IMG-20220217-WA0034

وتابع وكيل تعليم مطروح بعض الأغاني الوطنية الرائعة التي تدرب عليها فريق كورال تعليم مطروح خلال الأجازة تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية تمهيدا للمشاركة في المسابقات الوزارية والمناسبات القومية بالإضافة إلى برنامج إذاعي تميزت فقراته بالترابط وقدمه الطلاب بأداء متميز ولغة عربية سليمة واضحة، مشيدًا بالتدريب الجيد والمساهمة في صقل المواهب الطلابية بمدارس مطروح في الأنشطة التربوية بنوعياتها المختلفة.  

IMG-20220217-WA0035

كما تابع وكيل تعليم مطروح نهائي دورة كرة القدم على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية  حيث سدد وكيل تعليم مطروح ضربة البداية للمباراة النهائيه والتي جرى تنظيمها تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية ثم كرم الطلاب أعضاء المدارس الفائزة بالمركز الأول ومشرفيهم، مؤكدًا أهمية الرياضة في الإعداد البدني والذهني للطلاب.

IMG-20220217-WA0036

وأشاد وكيل تعليم مطروح  بحسن تنظيم وإعداد المعرض مقدمًا الشكر لموجهي عموم الأنشطة التربوية وإدارة مدرسة العمدة طرام على الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية خلال إجازة منتصف العام الدراسي بشكل رائع لفت الانتباه ونال اشادة وإعجاب الجميع على كافة المستويات التعليمية والمجتمعية.

IMG-20220217-WA0037
مطروح تعليم مطروح إجازة منتصف العام الدراسي النشاط المسرحي الصحافة المدرسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

السيسى يعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا فى بروكسل

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبى

وزير الكهرباء يكرم رئيس المكتب الفني لحصوله على الدكتوراة في فلسفة هندسة القوى

ارتفاع أسعار الزيت لدى التجار بالسوق المحلية اليوم الخميس

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية مع بنك أبوظبى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية