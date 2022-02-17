وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض ختام أنشطة منتصف العام الدراسي

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، معرض ختام الأنشطة التربوية الخاصة بإجازة منتصف العام الدراسي بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية بحضور موجهي عموم الأنشطة ومسئولي الموهوبين بالمديرية وإدارة مطروح التعليمية.

وتفقد وكيل تعليم مطروح أقسام المعرض المتنوعة المخصصة للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والتربية الاجتماعية والصحافة المدرسية حيث تابع مسرحية المناهج عن أنواع الجموع للصف الخامس الابتدائي والتي برع طلاب مجمع الرويني الابتدائي في تقديمها تحت إشراف توجيه النشاط المسرحي حيث أبدع التلاميذ في توصيل الهدف التعليمي والتربوي منها من خلال تبسيط المناهج ومزج النشاط التربوي بالمواد الدراسية.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى موجه عام المسرح بالتوسع في مسرحة المناهج من أجل تبسيط المناهج الدراسية للطلاب من خلال تقديمها في قالب فنى يساعدهم على سرعة التحصيل الدراسي.

وتابع وكيل تعليم مطروح بعض الأغاني الوطنية الرائعة التي تدرب عليها فريق كورال تعليم مطروح خلال الأجازة تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية تمهيدا للمشاركة في المسابقات الوزارية والمناسبات القومية بالإضافة إلى برنامج إذاعي تميزت فقراته بالترابط وقدمه الطلاب بأداء متميز ولغة عربية سليمة واضحة، مشيدًا بالتدريب الجيد والمساهمة في صقل المواهب الطلابية بمدارس مطروح في الأنشطة التربوية بنوعياتها المختلفة.

كما تابع وكيل تعليم مطروح نهائي دورة كرة القدم على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية حيث سدد وكيل تعليم مطروح ضربة البداية للمباراة النهائيه والتي جرى تنظيمها تحت إشراف توجيه عام التربية الرياضية ثم كرم الطلاب أعضاء المدارس الفائزة بالمركز الأول ومشرفيهم، مؤكدًا أهمية الرياضة في الإعداد البدني والذهني للطلاب.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بحسن تنظيم وإعداد المعرض مقدمًا الشكر لموجهي عموم الأنشطة التربوية وإدارة مدرسة العمدة طرام على الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية خلال إجازة منتصف العام الدراسي بشكل رائع لفت الانتباه ونال اشادة وإعجاب الجميع على كافة المستويات التعليمية والمجتمعية.