الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة مهمة من وزير التعليم بشأن مادة اللغة العربية للصفوف الابتدائية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، رسالة للمعلمين وأولياء الأمور والاختصاصيين والإداريين، بشأن مادة اللغة العربية.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع المعلمين وأولياء الأمور والاختصاصيين والإداريين، بضرورة التعرف على كيفية تدريس النص المعلوماتي والنشيد في مناهج اللغة العربية للصفوف الابتدائية.

وذلك من خلال  في ورشة العمل من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري، يوم الأحد الموافق ٢٠ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً

وطالب شوقي، بالتسجيل الآن من خلال الرابط التالي:

https://www.ekb.eg/ar/events?event=169906902showd&month=2...

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت خطاباً هاما لجميع المديريات التعليمية، بشأن استعدادات الفصل الدراسي الثاني، و نص الخطاب على أنه يرجى التنبيه على مديري و وكلاء الإدارات التعليمية بمراجعة موقف كافة المدارس التابعة لمديريتكم الموقرة.

وشدد الخطاب، على أن تتم المتابعة ميدانيا للتأكد على مدى جاهزية المدارس من كافة الأوجه لاستقبال الطلاب بالترم الثاني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وأضاف الخطاب، أنه يرجى التأكيد على ما يلي:

1- اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها،حفاظا على حياة وصحة المواطنين والطلاب والمعلمين وجموع العاملين لمواجهة جميع الأوبئة والجوائح الصحية بكافة أنواعها .

2- ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

3- الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي .

4- ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية.

5- تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل .

6- توزيع الأنصبة علي المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

7- يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعمال الأجهزة بالمعامل.

8- على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها .

9- الاهتمام بالسجلات الإدارية واطلاع المدير عليها.

10- مراجعة "الديسكات" والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني.

11- على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية، وذلك الاطلاع عليه ويكون على دراية كاملة بها .

12-  التأكيد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمديرية .

13- التأكيد على ضرورة تطوير البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

14- التأكيد على توقيع  المتابعين بدفتر الأمن، في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي .

15-ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور - انصراف).

وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بنك المعرفة المصري وزير التربية والتعليم اللغة العربية الدكتور طارق شوقي المديريات التعليمية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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