400 طالب بـ«تجارة عين شمس» يتقدمون للامتحانات المؤهلة لمنحة الـAUC

عقد المركز الجامعي لتنمية المهارات بكلية التجارة UCCD بجامعة عين شمس امتحان تحديد مستوى فى اللغة الإنجليزية لطلاب الكلية المتقدمين للحصول على منحة دورة اللغة الإنجليزية المقدمة من المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

صرح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بأنه تقدم للامتحان 400 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة والرابعة.

وأضاف أنه يجب على المتقدم ان يتخطى مستوى Pre-intermediate أو أعلى في اختبار تحديد المستوى لكى يتمكن من التسجيل فى المنحة المجانية.

وأشار إلى أن المنحة التي تتكون من 12 محاضرة تعد إحدى الآليات التي يتم تقديمها من خلال

المركز الجامعي لتنمية مهارات الطلاب وجعلهم أكثر تنافسية في سوق العمل.

وأوضح أن المركز يقدم العديد من برامج تنمية المهارات والتوظيف منها على سبيل المثال خدمات الفرص الوظيفية في ملتقيات ومعارض التوظيف وإعلان فرص العمل، بالإضافة إلى كورسات تنمية المهارات، وكورسات فنية متخصصة، وإدارة المشروعات، ومراقبة الجودة، وكتابة التقارير الفنية، والمبيعات، خدمة العملاء، واللغة الإنجليزية، وريادة الأعمال، التسويق، وإدارة الموارد البشرية.