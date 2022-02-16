التحريات: حريق شقة الظاهر بسبب دفاية كهربائية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن التحريات الأولية حول حريق شقة الضاهر أكدت أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي من دفاية كهربائية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الظاهر دون وقوع إصابات بشرية، وحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.