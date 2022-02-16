الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قصر ثقافة طنطا يستضيف محاضرة «دع قلبك وابدأ الحياة»

قصر ثقافة طنطا
قصر ثقافة طنطا

نظم قصر ثقافة طنطا التابع لفرع ثقافة الغربية، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان “دع القلق وابدأ الحياة” ألقتها الدكتورة إيناس خليفة الجيار الحاصلة على الدكتوراة فى التنمية البشرية والمستشار الأسري المعتمد، تحت إشراف نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، وبحضور عدد من رواد القصر.

تناولت الدكتورة إيناس خليفة خلال المحاضرة الحديث عن القلق مؤكدة أنه يعد مشكلة موجودة منذ بدء الخليقة، وهو باختصار خوف غير مبرر، موضحة أن ‎القلق هو حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية، لخلق شعور غير سار يرتبط عادة بعدم  الارتياح والخوف أو التردد. 
وأضافت يمكن تقسيم القلق إلى نوعين، "قلق حالة" وهو مرتبط بموقف أو ظرف معين، و"قلق سمة" وهو مستمر مع الفرد بسبب وبدون لأنه جزء من شخصيته، والقلق يكون إما من أحداث وقعت في الماضي ويتخوف الشخص من تكرارها، أو خوف من المستقبل، وقد تكون مواجهة القلق عن طريق زيادة المعرفة لتحسن الأوضاع وتقليل الخوف من المستقبل بالاستعداد له، وتذكر دائماً أنها أقدار ونحن مسيرون فيها والقلق يقلل من جودة الحياة بل يفقدها معناها ويشوه جمالها، ووجهت بعض النصائح للحاضرين بضرورة التوقف عن القلق وترك التوتر والخوف وممارسة حياته بشكل طبيعي.

كما نظم قصر ثقافة طنطا التابع لفرع ثقافة الغربية، ندوة بعنوان "الأم مدرسة" تحت إشراف نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، تحدثت فيها الدكتورة علياء عبدالفتاح رمضان "أستاذ الصحافة والإعلام جامعة طنطا"، والشيخ عماد الدين صابر حامد "موجه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ الغربية، بحضور عدد من رواد القصر.

وأكدت الدكتورة علياء رمضان أن الأم تمثل المجتمع كله من منطلق أنها نصف المجتمع وكذلك مسؤولة عن تربية النصف الآخر، فالأم مدرسة وهذا أفضل تعريف للمرأة لأن الأم مدرسة فى العلم ومدرسة فى الأخلاق وهى مدرسة فى كل شىء، 

-دع القلق وابدأ الحياة محاضرة للثقافة الغربية بقصر طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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