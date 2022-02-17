آن الصافى: «مسائل» مجموعة قصصية تعالج قضايا المجتمعات العربية

أعلنت نتائج جائزة الطيب صالح الأدبية، وجاء اسم الكاتبة السودانية آن الصافي كواحدة من المتحصلين على الجائزة، وذلك بتحصلها على الركز الثاني فرع القصة وعن مجموعتها القصصية "مسائل".

وعبرت الكاتبة الروائية والقصصية آن الصافي عن فرحتها بالتحصل على المركز الثاني لجائزة الطيب صالح فرع القصة القصيرة عن مجموعتها القصصية "مسائل".

وقالت لـ "الدستور": "مسائل" مجموعة قصصية تتألف من ثلاثة أقسام، القسم الأول، عبارة عن قصص تتحدث عن مسألة الاختفاء من منظور التصوف مع تداخل علم نفس والاجتماع، والقسم الثاني مجموعة من القصص معنونة بمسائل تتعلق بالترندات التي توجد بتطبيقات التواصل الاجتماعي وتناقش مسائل اجتماعية بينما القسم الأخير، قصة واحدة طويلة نوعاً، تتحدث عن مسألة صراع قوى الخير والشر في قالب ملحمي، عبر طرح أحداث متخيلة في حقبة تاريخية ضاربة في القدم، تطرق القصة لغضب الطبيعة واثره في المجتمعات وتنقلها وبعض ما يدور في عوالم السلطة.

معلومات عن آن الصافي

اسمها الحقيقي آن عادل يس حاج الصافي (آن الصافي)أديبة من السودان، مقيمة بين مدينة أبو ظبي-دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.

حاصلة على بكالوريوس هندسة كمبيوتر، وإعلامية ومحاضرة ومُدربة في مجال الإدارة والتنمية البشرية، من خريجي أكاديمية الشعر بأبو ظبي الدفعة الخامسة، ومنسقة ثقافية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات/ فرع أبو ظبي.

كما أنها إعلامية، مقدمة ومديرة لندوات وجلسات أدبية وفكرية وثقافية في الواقع وافتراضية عبر التطبيقات المتاحة لأكثر من 10 أعوام، وعضو في مؤسسة بحر الثقافة بمدينة أبوظبي.، عملت في المكتب الإعلامي لمهرجان أبوظبي الدولي للسينما طوال سنواته.

وفي مارس 2016 حظيت بتكريم صحيفة الرأي العام السودانية على مجمل أعمالها.

تُدَرَس أوراق كتاب (الكتابة للمستقبل) بجزئيه ضمن مقرر اللغة العربية في المدرسة الفرنسية بمدينة أبوظبي.

قُدمت دراسات ماجستير ودكتوراة لعدد من أعمالها الروائية والفكرية الثقافية.

ترجمت إلى الإنجليزية بعض الفصول من روايتها، منها رواية كما روح وقدمتها org. Words Without Borders في ديسمبر 2020. كما ترجمت لها قصة قصيرة ونشرت ضمن كتاب أنطولوجيا القصة العربية الجديدة ج2 الصادرة في يناير 2021 عن دار بومبياني الإيطالي Bompiani.

صدر لها:

روايات: فُلك الغواية، 2014، جميل نادوند 2014، توالي 2015، قافية الراوي 2015 ، كما روح 2016، إنه هو صدرت في 2017، رواية مِرهاة صدرت في 2018،رواية خبز الغجر صدرت في 2021، رواية تفاعلية (في حضرتهم) مشتركة مع الكاتب عبدالواحد ستيتو في 2021، رواية "المشي على الزجاج" في ديسمبر 2021.