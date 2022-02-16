هل يتزاور الأموات ويشعرون بالأحياء؟.. الشيخ محمد أبو بكر يرد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن أرواح المؤمنين ترى بعضها، وتتزاور كما نزور بعضنا بالهدايا والحلويات في الدنيا، وهذا ثابت فى الشريعة.

وتابع أبو بكر: وليس فقط بل إن الملائكة وهى تأتى كى تقبض أرواح أهل الإيمان تأتى بكفن من عند الله من السماء غير كفن الدنيا الذي يكفن به جسد المتوفى، فكفن الدنيا يكفن به الجسد وينسى الروح، والله لا ينسى شئ.

ووصف أبو بكر كفت الملائكة بأنه حريرة بيضاء، من حرير الجنة، ويدخل به الملائكة لروح المؤمن يقولون لها أخرجى إلى ربك راضية مرضية إلى روح وريحان إلى رب راض غير غضبان.

وأشار إلى أن روح أهل الإيمان تخرج كأطيب ريح المسك ثم يتلقفونها فى الحريرة البيضاء، ويظلون يتلقفونها بعضهم البعض، ويطلعون إلى باب ويرون كل باب حتى يصلون إلى السماوات السبع، ويقولون سكان السماء ما أطيب هذه الروح حتى تستقر الروح إلى مستقر الأرواح حتى تلتقى بجميع أرواح الإيمان، فكل شخص همه نفسه وأهله فتبدأ كل نفس تسأل أخبار فلان ايه.

وأضاف فى مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وأما المسلم العاصى فتأتى الملائكة بكفن من نار، ويشعر الأموات بنا فهم في دار رؤية بلا عمل، ونحن في عمل بلا رؤية.

واستدل بالعديد من الأمثلة الخاصة بالصحابة وحبهم لبعضهم، ومخافتهم من مقابلتهم بعد الوفاة وهم من غير أهل الإيمان.

ويشار إلى أن الشيخ محمد أبو بكر يقوم بنشر العديد من الفيديوهات التي تهم المسلمين، كما يقوم بالرد على استفسارات المتابعين والمشاهدين فى كافة ما يتعلق بأمور حياتهم الدنيوية من المعاملات والعبادات فى الطلاق والزواج والنفقة والصلاة والزكاة والحج، فهذه قضايا يطرح حولها الكثير من الأسئلة والفتاوى ويرد عليها الشيخ محمد.