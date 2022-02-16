الفرق الفنية تستكمل عروضها الاستعراضية ضمن فعاليات «أسوان الدولي للثقافة»

تستكمل الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة في دورته الـ9، مساء اليوم الأربعاء، عروضها الاستعراضية في 12 موقعا على مستوى محافظة أسوان.

يشارك هذا العام بمهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة فرق مصرية ويبلغ عددها 10 وهم: أسوان، الشرقية والمنيا، مطروح، العريش، سوهاج الحرية وبورسعيد، بالإضافة إلى فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية.

بينما تشارك 8 فرق من خارج مصر وهى: المكسيك، اليونان، بولندا، سيرلانكا، بنجلادش، زيمبابوى، الفلوجة الفلسطينية والسودان.

ونرصد لكم برنامج الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة في دورته الـ9، وعروضهم الاستعراضية بالمسارح على مستوى المحافظة.

وانطلقت الفعاليات الفنية بمسرح فوزى فوزى على كورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم، لتقديم العروض الفنية المتنوعة والمبهرة لفرقتي بورسعيد، ويعقبها بولندا.

بينما شهدت جمعية منشية النوبة العروض الفنية المميزة، لفرقتي الحرية، و يعقبها عروض فرقة السودان.

وانطلقت الفعاليات الفنية لمهرجان أسوان الدولي للفنون والثقافة في دورته الـ9 بقصر ثقافة "كركر، مساء اليوم، بالعروض الاستعراضية لفرقة مرسي مطروح.

كما شهد قصر ثقافة كوم أمبو، العروض الفنية والإستعراضية لفرقتي المنيا و اليونان.

بينما شهدت قصور ثقافة حسن فخر الدين توشكى، مساء اليوم، العروض الفنية لفرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية.

وشهدت قصور ثقافة الرديسية، و السباعية العروض الفنية المبهرة لفرق فلسطين، وأسوان، والمكسيك.

وفى نفس السياق انطلقت الفعاليات الفنية في مكتبة الطفل والشباب بدراو لفرقتي سوهاج وسريلانكا، ضمن الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة في دورته الـ9.

كما شهد بيتى ثقافة "كلابشة وغرب أسوان"، و نادى كهرباء صحارى العروض الفنية المتنوعة للفرق التالية: توشكى، العريش، و شلاتين، والشرقية، و بنجلاديش.