الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش السودانى: قواتنا بعيدة عن المتظاهرين

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد ركن نبيل عبدالله، اليوم الأربعاء، إن الجيش بعيد كل البعد عن الاحتكاك بالمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وتابع «عبدالله»، أن انتشار القوات المسلحة على امتداد الحدود مع دول الجوار من النواحي الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بغرض تأمين تلك المناطق، مشيرًا إلى أن القوات تسيطر بشكل كامل على معظم أراضي المنطقة الوسطى في الفشقة الكبرى والصغرى على حدود إثيوبيا.

ولفت، إلى أن  دور الجيش هو تأمين المواقع الحيوية التي تشمل القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والجسور المحيطة بالقيادة العامة للجيش".

وفي وقت سابق، أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن الجيش سيخرج من الأطر السياسية إذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان اليوم: أنه لايريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرًا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش.

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يشوبها قصور أساسي، لأنها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة فكان لا بد من تصحيح المسار وهذا ما أدى لإحداث ما تم في الـ25 من أكتوبر الماضي.

وشدد البرهان على أن الفترة الانتقالية ما زال يمكنها أن تسع إجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وأن يتم التوافق بين الجميع.

الجيش السوداني القوات المسلحة دول الجوار الفشقة الكبرى حدود إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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