شركات سعودية: «إيجبس 2022» فرصة للاطلاع على آخر مستجدات قطاع البترول والغاز

أكد المسئولون عن أجنحة الشركات السعودية المشاركة في الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أن المعرض يعد فرصة لرواد قطاع البترول والغاز حول العالم للاطلاع على آخر مستجدات القطاع.

وقال المشاركون في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إن المعرض المصنف عربيا وأفريقيا ودوليا في هذا المجال، يحظى بمشاركة لافتة من الشركات السعودية العاملة والمهتمة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول.

ولفت المشاركون إلى أن هناك اهتمامًا بالمعرض يعكسه التنظيم الجيد، والثراء في أعداد الشركات المُشَارِكة به، والإقبال الملموس من جانب الزائرين لأجنحته المختلفة، مؤكدين أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية ومصر عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، وهناك تجارب استثمارية سعودية ناجحة في السوق المصري.

وأفاد المسؤولون عن أجنحة الشركات السعودية، بأن شركاتهم تهتم بالسوق المصري كونه سوقًا كبيرًا وواعدًا، موضحين أن الأجنحة تعرض منتجاتهم المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية والتعدين والطاقة والتنقيب والاستكشاف، وكذلك عرض الخدمات والتكنولوجيا المختصة بصناعة البترول والغاز أو المنتجات التي تستخدم في إنتاج البترول ومشتقاته.

وأشار المشاركون إلى أن أجنحة الشركات السعودية لاقت إقبالاً ملحوظًا من رواد المعرض المتخصصين والمهتمين بصناعات الغاز والبترول ومشتقاته، إلى جانب مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والاستكشافات، والتسويق والأبحاث العلمية المختصة بمجال التعدين.

وتشهد الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" مشاركة دولية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق في مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة، والتي تعد الشركة الأولى والرائدة عالميا في مجال توفير الخام، ما سيؤمن احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدًا؛ لما يتميز به من جودة وملائمة لتصميم مجمع البتروكيماويات، وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام.