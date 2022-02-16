الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شركات سعودية: «إيجبس 2022» فرصة للاطلاع على آخر مستجدات قطاع البترول والغاز

إيجبس 2022
إيجبس 2022

 أكد المسئولون عن أجنحة الشركات السعودية المشاركة في الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أن المعرض يعد فرصة لرواد قطاع البترول والغاز حول العالم للاطلاع على آخر مستجدات القطاع.

وقال المشاركون في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إن المعرض المصنف عربيا وأفريقيا ودوليا في هذا المجال، يحظى بمشاركة لافتة من الشركات السعودية العاملة والمهتمة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول.

ولفت المشاركون إلى أن هناك اهتمامًا بالمعرض يعكسه التنظيم الجيد، والثراء في أعداد الشركات المُشَارِكة به، والإقبال الملموس من جانب الزائرين لأجنحته المختلفة، مؤكدين أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية ومصر عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، وهناك تجارب استثمارية سعودية ناجحة في السوق المصري.

وأفاد المسؤولون عن أجنحة الشركات السعودية، بأن شركاتهم تهتم بالسوق المصري كونه سوقًا كبيرًا وواعدًا، موضحين أن الأجنحة تعرض منتجاتهم المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية والتعدين والطاقة والتنقيب والاستكشاف، وكذلك عرض الخدمات والتكنولوجيا المختصة بصناعة البترول والغاز أو المنتجات التي تستخدم في إنتاج البترول ومشتقاته.

وأشار المشاركون إلى أن أجنحة الشركات السعودية لاقت إقبالاً ملحوظًا من رواد المعرض المتخصصين والمهتمين بصناعات الغاز والبترول ومشتقاته، إلى جانب مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والاستكشافات، والتسويق والأبحاث العلمية المختصة بمجال التعدين.
وتشهد الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" مشاركة دولية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق في مقدمتها  اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة، والتي تعد الشركة  الأولى والرائدة عالميا في مجال توفير الخام، ما سيؤمن احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدًا؛ لما يتميز به من جودة وملائمة لتصميم مجمع البتروكيماويات، وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام.

مصر السعودية إيجبس 2022 البترول السعودية ومصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

بعد اتهام نقابة الموسيقيين بالرشوة.. بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

«الوزراء» يوافق على تأثيث وتجهيز الوحدات المُعدة لنقل سكان العشوائيات

تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام سيدة بعرض طفلها للبيع

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

توفير لقاحات كورونا في الصيدليات؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أمن المنافذ يضبط 5 قضايات تهريب بضائع أجنبية الصنع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى