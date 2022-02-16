الدولار يتراجع لثاني يوم مع انحسار قلق المستثمرين بخصوص الوضع في أوكرانيا

تراجع الدولار اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي مع انحسار قلق المستثمرين إزاء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير.

وكانت التحركات صغيرة في أسواق العملة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة خلال اليوم وسجل 95.847 بحلول الساعة 1213 بتوقيت جرينتش.

ومع تعافي أسعار النفط زاد الدولار الكندي على نحو طفيف مقابل الدولار الأمريكي كما ارتفعت الكرونة النرويجية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7177 دولار أمريكي في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف خلال اليوم.

ونزل الين مقابل الدولار وسجل 115.700.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة خلال اليوم إلى 1.13825 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.35605 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو بعدما كشفت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى معدل في 30 عاما عند 5.5 بالمئة.

وبالنسبة للعملات الرقمية لم يطرأ تغير يذكر على بتكوين وانخفضت 1.1 بالمئة إلى 44098 دولارا.

وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين، أمس يوم الثلاثاء، مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة، إن روسيا قد تقوم بهذه الخطوة في أي وقت وقد تختلق ذريعة فجأة لشن هجوم. وأكدت أمس الأحد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" في أراضي حلف شمال الأطلسي. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم وتتهم الغرب "بالهيستيريا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير .

وزاد سعر الروبل الروسي 0.2 بالمئة إلى 76.99 روبل للدولار بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ 28 يناير يوم الجمعة نتيجة تخلص المستثمرين من الأصول الروسية.