نقيب الأشراف ناعيًا المستشار سعيد مرعي: عمل طوال مسيرته بحيدة ونزاهة

نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ببالغ الحزن والأسى، المستشار سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وقال نقيب الأشراف، إن المستشار سعيد مرعي، رحمه الله، كان شيخًا من شيوخ القضاء المصري، وعمل خلال مسيرته القضائية بكل حيدة ونزاهة وكان مثالاً يحتذى به طوال فترة عمله.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء لأسرة المستشار سعيد مرعي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتشيع جنازة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصر اليوم الأربعاء، من مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر إلى مثواه الأخير بمدافن عائلته بقرية القبابات في أطفيح جنوب الجيزة.

ونعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وأشادت المحكمة الدستورية العليا- في بيان لها- بالراحل المستشار سعيد مرعي، بوصفه قاضيا دستوريا جليلاً وعالمًا كبيرًا، أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عامًا، مؤكدة أنها فقدته برحيل رئيسها السابق علما من أعلام العدالة، ورمزًا من رموزها ومثالاً يحتذى به في وطنيته وإخلاصه للدولة المصرية.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

وقال المستشار جبالي، في نص برقية التعزية، “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق”.