الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الكنيسة اللاتينية بمصر يعزي الاقباط الكاثوليك في رحيل الأنبا يوحنا قلتة

مطران اللاتين بمصر
مطران اللاتين بمصر

تقدم النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر، المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه أنطوان توفيق، وجميع الكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في جمهورية مصر العربية، وكذلك كافة مؤسساتها، بخالص العزاء إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر غبطة البطريرك ابراهيم اسحق في انتقال مثلث الرحمات، نيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي للأقباط الكاثوليك.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء في برقية تعزية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكنيسة اللاتينية تصلي إلى الرب القائم من بين الأموات أن يقبل روحه الطاهرة في ملكوت السموات، ويمنح التعزية للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

 

 

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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