الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار فى سوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة سيدة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتسليم الجثة لذويها.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة ربة منزل على إثر اصطدام قطار سوهاج القاهرة بدائرة المركز.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز والرائد عبدالله أبوعقيل معاون مباحث المركز باصطدام قطار بسيدة ووفاته بالقرب من مزلقان محطة سكة حديد المراغة دائرة مركز المراغة.
وتبين أنه أثناء سير القطار سوهاج القاهرة اصطدم بـ"انتصار م م م" 23 سنة ربة منزل، وتقيم دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدي لوفاتها.

وبسؤال عم المتوفية "عبد المعترف م م ع" 62 مزارع ويقيم بذات الناحية، أيد مضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير المحضر اللازم ،وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

النيابة العامة في سوهاج شريط السكة الحديد عبور المشأة ربة منزل وفاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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