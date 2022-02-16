الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثتي عاملين انهارت عليهما حفرة التنقيب عن الآثار بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثتي عاملين، انهارت عليهما حفرة التنقيب عن الآثار في مركز المراغة، وتسليمهما لذويهما.

لقى عاملين بدائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج مصرعهما على إثر إنهيار حفر عليهما أثناء التنقيب عن الأثار بمنزل أحدهما مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر واللبن، تم استخراج الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عاملين أثناء القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة المراغة، تم استخراج الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ البرى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة والرائد عبدالله أبوعقيل معاون اول مباحث مركز شرطة المراغة انهيار حفره علي شخصين بمنزل دائرة مركز المراغة.

وتبين أنه أثناء قيام كل من قدري ا ا س 50 سنة عامل وجلال م ا م ح - 26 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول المكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر واللبن بمساحة 130 متر انهارت الحفرة عليهم بعمق حوالي 10 أمتار وبقطر 1.5 متر بغرفه داخليه بالمنزل.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.

النيابة العامة في سوهاج حفرة التنقيب عن الآثار التصريح بدفن مركز المراغة الانقاذ البري الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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