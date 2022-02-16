الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 5762 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 5762 مخالفات لسيارات بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، على مستوى الجمهورية.

ويعد من  أبرز مزايا الملصق الإلكتروني وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور. 

مخالفات تركيب الملصق الالكتروني حملات موسعة مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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