تحرير 5762 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 5762 مخالفات لسيارات بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، على مستوى الجمهورية.

ويعد من أبرز مزايا الملصق الإلكتروني وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.