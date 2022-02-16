الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شخص لقى مصرعه أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه أسفل عجلات قطار أبو قير، شرق الإسكندرية، بين منطقتي سيدي بشر والعصافرة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار وانتقلت الجهات الأمنية لمكان الحادث كما تواجدت سيارة إسعاف لرفع الجثمان.

كما لم يستدل على هوية المتوفي حتى الآن، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة لحين التعرف على هويته، وانتظمت حركة القطارات بعد إزالة الجثمان مباشرة ولم تتوقف بسبب الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الإسكندرية مصرع عجلات قطار جثة التصريح بدفن العصافرة شرق الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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