«الناتو»: روسيا تواصل حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف "لم يلحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وأضاف ستولتنبرج للصحفيين: "على العكس من ذلك، يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري ... ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها".



كما ذكر أن حلف الناتو سوف يواصل مراقبة الوضع والضغط من أجل الحلول الدبلوماسية.

وقال حلف الناتو الأربعاء، إنه يأمل في أن تختار روسيا الانخراط في الدبلوماسية،وتابع وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية: الإشارات التي وصلت من موسكو تدعو للتفاؤل الحذر.

وأضاف: نريد أن نتأكد فيما إذا كان هناك انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج: إن روسيا مستمرة في التصعيد وحشد قواتها على حدود أوكرانيا ولا بادرة خفض تصعيد من جانب موسكو.

وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي: "مستعدون للحوار مع روسيا ومستعدون أيضا لأي احتمالات أخرى ونأمل أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي.

وتابع ستولتنبرج "رسائل المسار الدبلوماسي من موسكو تعطينا سببا لتفاؤل حذر نريد أن نتأكد فيما إذا كان هناك انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا".

يأتي هذا فيما قالت سلطات جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا في بيان اليوم الأربعاء: إن قوات الأمن الأوكرانية نشرت 22 دبابة T-72 بالقرب من قرية بودليسني على خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا.

وتابع البيان: "في انتهاك للفقرة الثالثة، يواصل الطرف الآخر وضع أسلحة ومعدات عسكرية في المستوطنات الواقعة على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. وفي منطقة اللواء 79، تتواجد 22 دبابة من طراز T-72 بالقرب من قرية بودليسني (قرب خط التماس في دونباس)" وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.