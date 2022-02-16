بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

لقي شخص مصرعه وأُصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "محمد عبدالعظيم عبدالقادر عامر" البالغ من العمر 21 عامًا - مصاب بكسر في الركبة اليمنى وجرح رضي بالقدم اليسري، و"السيد عيد محمد عوض" البالغ من العمر 52 عامًا - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور في الجسم، و"محمد مدورد منبی نوفل" البالغ من العمر 32 عامًا - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور في الجسم، "أحمد عاصم عبدالمنعم أحمد" 23 عامًا - مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى "عبدالعزیز کامل محمد" و36 عامًا - جثمان هامد.

وعلى الفور، قام الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.