الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» يعلن شروط مسابقة تعيين 240 مهندساً جديداً

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم اختيار جميع المهندسين والعاملين بكفاءة عالية، مشيراً إلى تعاون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إدارة المسابقات، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وأوضح الدكتور عبد العاطي خلال لقائه مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم التقديم في مسابقة جديدة لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد 240 مهندساً، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير إلى 7 مارس 2022.

من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نفّذ إجراءات المسابقة في إطار تطبيق نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ15 يوما لإعطاء الفرصة للراغبين في التقدم للمسابقة لتجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم للمسابقة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021 أونلاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز لتسهيل إجراءات تقديم المستندات، وقد أسفرت أعمال التقييم التي نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له عن تأهل 266 متقدما للتصفيات النهائية وهي الامتحان الشفوي العلني أى المقابلة، حيث قامت اللجنة المشكلة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والمشرفة على المسابقة بالتقييم الشفوي العلني بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الإدارة العامة بالجهاز بحضور 242 مرشحا لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات "مدنى وميكانيكا وكهرباء وإتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري.

جديدة الحكومة جديد وزارة المهندسين وزارة الموارد المائية والري صالح الشيخ المستندات المطلوبة التقييم الإلكتروني الحكومية المرتبة

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