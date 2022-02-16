الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية.. سيولة مرورية بمحاور القاهرة الكبرى

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت معظم الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، في صباح اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين، لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية.

نشرة المرور بالقاهرة

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

نشرة المرور بالجيزة


وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة انسيابا مروريا تاما، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وانتظمت حركة المرور كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظام في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

كما يوجد انتظام بالحركة على الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد؛ حالة من الانسيابية والسهولة في سير السيارات والحركة المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور في محافظتي القاهرة والجيزة من سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة قائدي السيارات في حال تعطلت سياراتهم بالطريق.

كما أطلقت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة وموسعة، لرصد جميع المُخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع أحياء المحافظة، وبالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المرور المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

كثافات مرورية محور 26 يوليو شرطة المرور سيولة مرورية الطريق الدائري محاور القاهرة الكبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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