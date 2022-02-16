إحالة محام للجنايات بتهمة اختلاس رسوم قضايا جهة عمله

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، محام بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه باختلاس رسوم الدعاوى القضائية والمقدرة بمبلغ مالي 711 ألف جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. ح" 46 سنة - محام بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سابقا لأنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة (محامي بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات اختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 711.35 ألف جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته لسداد رسوم الدعاوى المقامة من الشركة جهة عمله فاحتبسه لنفسه بنيه تملكه.

وأضاف قرار الإحالة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في التزوير في محررات رسمية وهي الصور الكربونية لقسائم تحصيل الرسوم القضائية محل البند أولا وكان ذلك بطريق الإضافة بأن اتفق معه على ذلك وامده بالمبالغ المالية المراد إثباتها بها بالزيادة عن المستحق فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح قرار الإحالة انه استعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للشركة جهة عمله محتجا بما دون بها زورا الأعمال أثره في اختلاسه للمبالغ المالية.