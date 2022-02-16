الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 90 ألفًا

تجاوزت الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية لأول مرة 90 ألفًا إصابة، وسط مخاوف متزايدة من الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" المتحورة شديد العدوى من كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن 90,443 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1,552,851 إصابة.

وشهدت الإصابات اليومية بكورونا زيادة حادة قدرها 33,268 إصابة بالمقارنة مع 57,175 إصابة (تم تعديل الرقم من 57,177 إصابة) لتتخطى لأول مرة 90 ألفًا.

وتتوقع السلطات الصحية، أن ترتفع حصيلة الإصابات اليومية إلى ما بين 130 ألفًا و170 ألفًا بحلول نهاية الشهر الجاري؛ بسبب الانتشار السريع من أوميكرون.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في حالات خطيرة 313 مصابًا ليظل أقل من 400 مصاب لليوم الثالث على التوالي.

وقالت السلطات الصحية، إنها تعتقد بأن عدد الحالات الخطيرة بكورونا كان في اتجاه نزولي، غير أنه تحول إلى اتجاه صعودي ابتداء من الأسبوع الثاني من فبراير الجاري.

وسجلت البلاد 39 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7,202 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 0.46%.

وكان من بين الإصابات المؤكدة 90,281 إصابة محلية و162 إصابة وافدة من الخارج.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.