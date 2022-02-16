أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه عن الغناء

علق مغني المهرجانات عمر كمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء بسبب هجومه على الفنان هاني شاكر.

وقال عمر كمال، في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، الثلاثاء، "أنا كنت في حفلة في واشنطن وكان في شوية جمهور عايزين يدخلوا الحفلة هنا ولكن الحفلة كانت ممتلئة بالكامل وهنا الأمن بنظام عشان كورونا فمنعهم من الدخول وحصلت مشكلة والأمن فضها"، مضيفًا: "بعد كده لقيت إعلاميين بيقولوا دي خناقة بارات وخناقة شوارع ودول بتوع المهرجانات".

وأضاف "كمال"، "بالأمس كنت في كروز مع النجم راغب علامة والنجمة إليسا ونانسي عجرم وقبلها كنت في يوستن وكاليفورنيا، وممكن حضرتك تحكم دي قهاوي بلدي ولا مسارح محترمة"، موضحًا: "طلعت أدافع عن نفسي في فيديو لايف لإن في حفلة من الحفلات كانت هتتلغي بسبب الكلام دا والناس قالولي يا عمر الناس بتقول أن حفلاتك مفيهاش أمن".

وتابع: "طلعت في الفيديو قلت إني راجل محترم وتعبت لحد ما أخدت فيزا أمريكا بعد شقا مفيش أصلا مواعيد، لقيت واحد بيقولي هاني شاكر هيمرجحك لما ترجع، قولتله لا أنا راجل محترم وهاني شاكر مش هيمرجحني هو بيمرجح اللي مش كويس"، موضحًا: "لقيت واحد تاني بيقولي هاني شاكر هيقطعلك تذكرة رجوعك لمصر قولتله لا يا حبيبي أنا المتعهد بتاعي قاطعلي تذكرة رجوعي لمصر، وأخرى بتقولي أصل إحنا داخلين على نص الليل روح توب وصلي، قولتله روحي حضرتك إنتي صلي وسبيني بعد اللايف أصلي ودا كل اللي حصل".

عمر كمال

وأردف: "دا كل كلامي وبعدها لقيت بيان طالع على المواقع إني سكران وتحت تأثير الكحوليات"، متسائلًا: "مين قال إني سكران ؟! مفيش أي اتصال رسمي حصلي واللي حصل نفس موضوع تمور وحليب اللي حصل قبل كده ودا اللي بيحصل دائمًا بنطلع قرار إيقاف"، موضحًا: "إمبارح بعت فويس للأستاذ هاني شاكر لمدة 6 دقائق وقولتله إنت جزمتك فوق راسي ومستحيل حد يغلط في حضرتك وبعت الرسالة أيضًا لكل أعضاء النقابة لأني مقدرش أغلط في حد لإني بشرف بلدي".

وأكد: "أنا إمبارح طالع قصاد 5 آلاف فرد ورافع علم مصر ومكنش في غير 2 بس اللي مصريين في الحفلة"، متسائلًا: "ليه يطلعلي قرار إيقاف؟! دا لو افترضنا مجرد افتراض إني قلت أستاذ هاني شاكر يطلعلي قرار إيقاف؟! وليه بيقولوا إني كنت سكران هما عملولي DNA ؟!".