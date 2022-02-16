محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: «فلوسكم ضاعت عليكم وعيالكم ما اتعلموش»

ظهرت علامات الغضب على وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك خلال فعاليات اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي أقيمت اليوم بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

وأبدى اللواء عادل الغضبان استياءه من النتيجة والتي جاءت بنسبة 70.5 بالمئة، مؤكدًا أن مستوى الامتحانات إذا جاءت كذلك في الفصل الدراسي الثاني فسوف تكون هناك مشكلة حقيقة، كما أن هذا هو العام الأول الذي تكون فيه النتيجة كذلك.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه لا يمكن محاسبة مديرية التربية والتعليم عن النتيجة، مؤكدًا أن من يتحمل مسئولية هم أولياء الأمور وليس المنظومة التعليمية، متابعًا: “فلوسكم ضاعت عليكم وعيالكم ما اتعلموش”.

وفجر اللواء عادل الغضبان مفاجأة بأن أولياء الأمور أنفقوا من 15 إلى 20 مليون جنيه على الدروس الخصوصية، واصفًا ذلك بإهدار ممتلكات وأموال المواطنين في سراب، حيث طالب الأهالي بإعادة النظر في مستقبل أبنائهم.



المدرسة هي المصدر الرئيسي للتعليم

وأكد محافظ بورسعيد، أن المدرسة هي المصدر الرئيسي للتعليم والذي وفرت به الدولة كل الإمكانيات، مناشدًا المواطنين بالبعد عن سرطان الدروس الخصوصية الذي ينهش في جسد المجتمع المصري، ويهدد بضياع مستقبل وأخلاق الطلاب.

وراهن محافظ بورسعيد، على أن استجابة أولياء الأمور والحرص على حضور وتمسك أبنائهم بالمدرسة، إذا حدث في الفصل الدراسي الثاني، فسوف يغير النتيجة للأفضل.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد اعتمد الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.5 بالمائة، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم وعدد من قيادات المديرية، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين.

يذكر أن 12 ألفًا و792 طالبًا وطالبة ما بين المنتظمين والمنازل والدمج قد أدوا امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد هذا العام، وذلك من خلال 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية، ‏تمثل المدارس الرسمية العربي واللغات والخاصة، بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة وضواحيها.‏