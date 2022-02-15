حصاد «التموين» اليوم.. اعتماد 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول و50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا

شهدت وزارة التموين اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرزها:

قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ساهمت في توفير احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية، حيث وفرت 2.1 مليار دولار لتوفير 3 ملايين طن قمح خلال 2021.

وأضاف «المصيلحي»، على هامش توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة، لصالح الدولة المصرية خلال 2022، أن المؤسسة دعمت الدولة المصرية في توفير 300 ألف طن سكر مستورد، موضحًا أن المؤسسة دعمت توفير 428 ألف طن زيت خام خلال العام الماضي.

وأكد وزير التموين، أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على الدولة المصرية بفضل المخزون الاستراتيجي من القمح، وقرب حلول موسم التوريد المحلي للمحصول، ما سيساهم في تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى شهر أكتوبر المقبل.

https://www.dostor.org/3715796

قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه طالما كان هناك تعاون بين كل من المؤسسة والدولة المصرية، فمنذ إنشاء المؤسسة من عام 2008 وحتى ديسمبر 2021 اعتمدت نحو 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية.

ويعد عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، حيث تجاوزت الموافقات التمويلية حاجز 2.5 مليار دولار، للهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة، والعامة للسلع التموينية.

وذكرت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عدة برامج ثنائية بين المؤسسة الدولية الإسلامية ومصر، ومنها برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي انضمت له مصر رسميا في أكتوبر 2019 ليساهم في ربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الأفريقية في مجالي صناعة الأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب قيام المؤسسة في ديسمبر 2019 بالتوقيع على برنامج تعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، تضمن تنفيذ خطة عمل وعددا من المشاريع الداعمة للمصدرين المصريين خلال عامي 2020 و2021.

كما تم بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (EXPOLINK)، تنظیم برنامج حاضنة التصدير والذي ساهم في خلق جيل جديد من المصدرين ودعمهم فنيا ولوجيستيكيا لإتمام عمليات التصدير.



https://www.dostor.org/3715734



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواقجملة وبورصة للسلع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعًا على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة، حيث وجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية .

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية تحت عنوان " قصص نجاح الشركاء" على هامش إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



https://www.dostor.org/3715467

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسلع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة، حيث وجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية .

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية تحت عنوان " قصص نجاح الشركاء " على هامش إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

https://www.dostor.org/3715467