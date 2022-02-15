الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعتماد 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول والسلع الغذائية خلال 4 سنوات

التموين
التموين

قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه طالما كان هناك تعاون بين كل من المؤسسة والدولة المصرية، فمنذ إنشاء المؤسسة من عام 2008 وحتى ديسمبر 2021 اعتمدت نحو 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية.

ويعد عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، حيث تجاوزت الموافقات التمويلية حاجز 2.5 مليار دولار، للهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة، والعامة للسلع التموينية.

وذكرت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عدة برامج ثنائية بين المؤسسة الدولية الإسلامية ومصر، ومنها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي انضمت له مصر رسميا في أكتوبر 2019 ليساهم في ربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الأفريقية في مجالي صناعة الأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب قيام المؤسسة في ديسمبر 2019 بالتوقيع على برنامج تعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، تضمن تنفيذ خطة عمل وعددا من المشاريع الداعمة للمصدرين المصريين خلال عامي 2020 و2021.

كما تم بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (EXPOLINK)، تنظیم برنامج حاضنة التصدير والذي ساهم في خلق جيل جديد من المصدرين ودعمهم فنيا ولوجيستيكيا لإتمام عمليات التصدير.

وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس" والذي يشكل مجال آخر للتعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سواء في المرحلة الأولى من البرنامج في الفترة من 2014 إلى 2018 أو من خلال المرحلة الثانية من البرنامج التي تم إطلاقه في أكتوبر 2021 لتساهم في تعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية ورقمنة العمليات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية.

ومشروع المرأة في التجارة العالمية "SheTrades Egypt"، والذي يشكل جزءا من الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المؤسسة الدولية للمرأة المصرية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وتنفيذ مركز التجارة العالمية، حيث تم تنظيم حدث رسمي في 7 يونيو 2021 لإطلاق المشروع واختيار 50 شركة صغيرة ومتوسطة تديرها سيدات للاستفادة منه، كما قامت المؤسسة بدعم معرض تراثنا في دورته لسنة 2021 لدعم زيادة مشاركة الجمعيات النسوية للأعمال الحرفية.

البترول مليار دولار التجار التصدير الصادرات المصرية السلع الغذائية صادرات المتوسطة المشروعات معرض تراثنا الدولة المصرية الإسلامية المواد الغذائية تنميه الصادرات دعم الاقتصاد العامة للبترول الشركات المصرية جمعية المصدرين المصريين والمتوسطة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الس المصدرين المصريين المؤسسة الدولية الإسلامية لصادرات المصرية لدول العربية لشركات المصرية الدولية الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال