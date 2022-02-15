اعتماد 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول والسلع الغذائية خلال 4 سنوات

قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه طالما كان هناك تعاون بين كل من المؤسسة والدولة المصرية، فمنذ إنشاء المؤسسة من عام 2008 وحتى ديسمبر 2021 اعتمدت نحو 13 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية.

ويعد عام 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، حيث تجاوزت الموافقات التمويلية حاجز 2.5 مليار دولار، للهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة، والعامة للسلع التموينية.

وذكرت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عدة برامج ثنائية بين المؤسسة الدولية الإسلامية ومصر، ومنها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي انضمت له مصر رسميا في أكتوبر 2019 ليساهم في ربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الأفريقية في مجالي صناعة الأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب قيام المؤسسة في ديسمبر 2019 بالتوقيع على برنامج تعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، تضمن تنفيذ خطة عمل وعددا من المشاريع الداعمة للمصدرين المصريين خلال عامي 2020 و2021.

كما تم بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (EXPOLINK)، تنظیم برنامج حاضنة التصدير والذي ساهم في خلق جيل جديد من المصدرين ودعمهم فنيا ولوجيستيكيا لإتمام عمليات التصدير.

وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس" والذي يشكل مجال آخر للتعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سواء في المرحلة الأولى من البرنامج في الفترة من 2014 إلى 2018 أو من خلال المرحلة الثانية من البرنامج التي تم إطلاقه في أكتوبر 2021 لتساهم في تعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية ورقمنة العمليات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية.

ومشروع المرأة في التجارة العالمية "SheTrades Egypt"، والذي يشكل جزءا من الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المؤسسة الدولية للمرأة المصرية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وتنفيذ مركز التجارة العالمية، حيث تم تنظيم حدث رسمي في 7 يونيو 2021 لإطلاق المشروع واختيار 50 شركة صغيرة ومتوسطة تديرها سيدات للاستفادة منه، كما قامت المؤسسة بدعم معرض تراثنا في دورته لسنة 2021 لدعم زيادة مشاركة الجمعيات النسوية للأعمال الحرفية.