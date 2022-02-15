وزير التموين: صراع روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على مخزون القمح في مصر

قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ساهمت في توفير احتياطي استراتيجي كبير من السلع الاساسية، حيث وفرت 2.1 مليار دولار لتوفير 3 ملايين طن قمح خلال 2021.

وأضاف المصيلحي، على هامش توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة، لصالح الدولة المصرية خلال 2022، أن المؤسسة دعمت الدولة المصرية في توفير 300 ألف طن سكر مستورد، موضحًا أن المؤسسة دعمت توفير 428 ألف طن زيت خام خلال العام الماضي.

وأكد وزير التموين، أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على الدولة المصرية بفضل المخزون الاستراتيجي من القمح، وقرب حلول موسم التوريد المحلي للمحصول، ما سيساهم في تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى شهر أكتوبر المقبل.

تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بعد قليل بتوقيع البرنامج السنوي بين المؤسسة ومصر، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.