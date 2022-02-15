الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى «2021- 2022» للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.5 % من إجمالى المتقدمين للامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسى الحالى هو 12821 طالبًا وطالبة منهم 6279 إناث و 6542 ذكور، مشيرًا إلى أن عدد الناجحين بلغ 9013 طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بحضور كل من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد وأحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و سامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادي وأيمن رشاد رئيس كنترول الإعدادية.

وأعلن المحافظ عن أنه دخل الامتحان 12 ألف و821 طالب، منهم 6542 بنين، و6279 بنات، نجح 9013 طالب بنسبة نجاح بلغت 70.5%، لافتا أن 1706 طالب حصلوا على درجة أقل من 50% - راسبين - في اللغة العربية، بينما رسب 1694 طالب في اللغة الإنجليزية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن هذه النسبة بسبب الاعتماد على الدروس الخصوصية، لذلك فهذه المجموعة ستواجه صعاب في المرحلة الثانوية، مناشدًا أولياء الأمور بمساعدتهم في ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

وجاء اعتماد النتيجة في حضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التعليمية، بالديوان العام للمحافظة.

وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، وتضع كذلك على رأس أولوياتها التعليم الفني، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مستقبلهم المقبل.

http://www.portsaid.gov.eg/advertisment/e3dadya.aspx

امتحانات كريم مدير لتر ماء اليوم العام الدراسي العربية الدروس الخصوصية محافظ الاستاذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الأرصاد تحذر المصريين: اضطراب الأحوال الجوية الجمعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال