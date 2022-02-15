بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

بالأسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى «2021- 2022» للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.5 % من إجمالى المتقدمين للامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسى الحالى هو 12821 طالبًا وطالبة منهم 6279 إناث و 6542 ذكور، مشيرًا إلى أن عدد الناجحين بلغ 9013 طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بحضور كل من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد وأحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و سامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادي وأيمن رشاد رئيس كنترول الإعدادية.

وأعلن المحافظ عن أنه دخل الامتحان 12 ألف و821 طالب، منهم 6542 بنين، و6279 بنات، نجح 9013 طالب بنسبة نجاح بلغت 70.5%، لافتا أن 1706 طالب حصلوا على درجة أقل من 50% - راسبين - في اللغة العربية، بينما رسب 1694 طالب في اللغة الإنجليزية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن هذه النسبة بسبب الاعتماد على الدروس الخصوصية، لذلك فهذه المجموعة ستواجه صعاب في المرحلة الثانوية، مناشدًا أولياء الأمور بمساعدتهم في ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

وجاء اعتماد النتيجة في حضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التعليمية، بالديوان العام للمحافظة.

وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، وتضع كذلك على رأس أولوياتها التعليم الفني، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مستقبلهم المقبل.

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