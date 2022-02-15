إعدام 25 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية على الأسواق بمراكز" كوم حمادة- وادى النطرون - ابو المطامير- الدلنجات -ادكو - الرحمانية".

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخابز قاموا بالتصرف في 33 شيكارة دقيق زنة 50 كجم، و مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومستودع دقيق لقيامه بكسر الرصيد.

كما تم ضبط محطة مواد بترولية تدار بدون ترخيص لعدم الاحتفاظ وتقديم الفواتير الخاصة بالمواد البترولية الموجودة بها وقدرها 14 ألف لتر سولار و13 ألف لتر بنزين 80، كما تم ضبط بدال تموينى لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط 9 طن مخلل مجهول المصدر، و75 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية ،و10 زجاجات زيت طعام و20 كيلو حلويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين لمحلات ملابس جاهزة للإعلان عن تخفيضات دون الحصول على تصريح، ومحلات مختلفة الأنشطة غير معلنه عن أسعار البيع للمواطنين.

كما تم ضبط 11 كجم فراخ متبلة في أحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 7 كجم لحوم مفرومة و5 كجم لحوم مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 5 لفات سلك كهربائي مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، ضُبط خلالها 9 كجم لحوم غير مختومة وغير صالحه للاستهلاك الادمي، وتحرير 6 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث، و 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تم إعدام 25 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الادمي، وضبط مصنع مخصبات زراعية يعمل بدون ترخيص و تم التحفظ على 8.5 طن مواد خام منتهية الصلاحية، وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر.