الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تكليف منال حافظ بإدارة المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر

منال حافظ
منال حافظ

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الأستاذة منال حافظ على أحمد مديرة إدارة الأمن الإداري بقطاع كليات البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل مديرة المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بمدينة نصر. 

تدرجت مديرة المدينة الجامعية للطالبات الجديدة في التعليم بمراحلة المختلفة حتى حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، والتحقت بالعمل في إدارة الأمن الإداري بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتنقلت في العمل بين مختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر، واثبتت كفاءة عالية في الانضباط والالتزام منذ التحاقها بالعمل، حيث تمتلك شخصية متميزة تتسم بالاخلاص في العمل حظيت بحب وتقدير زملاء العمل جميعا، إضافة إلى ذلك حظيت بتقدير من جميع قيادات الجامعة لدورها البارز والمتميز منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم. 

حصلت منال حافظ على العديد من الدورات التدريبية في المجالات الأمنية، والحاسب الآلي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بجانب ذلك اجتازت بنجاح الدوره التثقيفية للدراسات  الاستراتيجيه والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي عام 2015 صدر قرار بتكليفها مديرة لإدارة أمن قطاع كليات البنات والمدن الجامعية للطالبات بمدينة نصر وحتى صدور قرار رئيس الجامعة اليوم بتكليفها مديرة للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

فى سياق متصل، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، عن رغبته في الاستعانة بالوعاظ والواعظات من العاملين بالأزهر الشريف فقط؛ لسد العجز في المواد الشرعية، والمواد العربية، ومادة القرآن الكريم بنظام أجر الحصة لمن يرغب في ذلك من الطلاب والطالبات فى جميع الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، الشروط المطلوبة في الوعاظ والواعظات، وهي: 

1) مادة القرآن الكريم: 

• أن يكون المتقدم ممن يجيدون أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده إجادة تامة. 

• اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفهية في أحكام التلاوة والتجويد.

• اجتياز الدورة التخصصية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية. 

2) المواد الشرعية والعربية:

• أن يكون المتقدم من المتخصصين في المادة المتقدم عليها.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

• الحصول على برنامج التأهيل التربوي المعد بمعرفة لجنة التأهيل التربوي بالأزهر، علمًا بأنه سيتم تنسيق هذا بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية.

• اجتياز الدورة التخصصية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية. 

3) شروط عامة:

• تقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال الرابط أدناه.

• يتم استيفاء موافقة مجمع البحوث الإسلامية بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية لمن يقع الاختيار عليه.

• ألا يزيد سن المتقدم علي 50 عامًا. 

• يتم تحديد نصاب وجدول الحصص الأسبوعي لمن يتم الاستعانة بهم بناءً على حاجة المعهد بالإدارة التعليمية التابع لها محل الإقامة، على أن يتم اعتماد جدول الحصص من إدارة الوعظ المختصة بالمعهد. 

• تكون الاستعانة بالسادة الوعاظ في مادة القرآن الكريم اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، والتخصصات المواد الشرعية والعربية من العام الدراسي 2022/2023 لاستيفاء جميع الاجراءات والشروط السابقة. 

•  التقدم لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان عن ذلك .

منال حافظ مديرة المدينة الجامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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