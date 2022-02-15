ناسا: احتمال سقوط حطام لصاروخ صيني قديم على القمر الشهر المقبل

قدمت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تصحيحا بعد تقارير أولية عن سقوط وشيك لصاروخ تابع لشركة «سبيس إكس» على سطح القمر.

وأشارت في التصحيح إلى أن تحليلا جديدا يظهر أن الحطام الذي من المقرر أن يسقط على القمر من المرجح أن يكون جزءا من صاروخ صيني قديم.

وذكرت «ناسا» أنه من المحتمل أن يكون الصاروخ هو «تشانجي 5-تي 1» الذي تم إطلاقه من الأرض إلى الفضاء في 2014.

وخلصت وكالة ناسا إلى ذلك من مدارات الصاروخ في 2016 و2017.

ومن المتوقع أن يحدث التصادم على الجانب البعيد من القمر في الرابع من مارس.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يصطدم صاروخ "فالكون 9" الطائش الذي أطلقته «سبيس إكس» بالقمر الشهر المقبل.

وكان الصحفي إريك بيرجر، أول من كشف عن احتمال اصطدام الصاروخ فالكون 9 بالقمر، مستعينا بمحلل البيانات بيل جراي الذي كشف أن الصاروخ انطلق عام 2015، ضمن برنامج «سبايس إكس» التابع لإيلون ماسك.

لكنّ جراي يقول الآن إنه ارتكب خطأ، وبدلاً من ذلك، يعتقد أنه صاروخ أطلق في أكتوبر 2014 كجزء من مهمة «تشاينج 5 - تي 1» الصينية، التي أرسلت مركبة فضائية صغيرة إلى القمر.

وقال البروفيسور جوناثان ماكدويل من مركز «هارفارد سميثسونيان» للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، لبي بي سي، إنه يوافق على إعادة تقييم جراي.

ويتعقب فريق في القوة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي الأجسام القريبة من الأرض، لكن النفايات الفضائية غير المرغوب فيها والموجودة في مدار عميق تترك دون مراقبة.

وعلّقت وكالة الفضاء الأوروبية على الحدث بالقول: «هذا الاكتشاف الذي لا يزال قيد التطور يؤكد الحاجة إلى تعزيز تتبع الفضاء، وإلى مشاركة أكبر عدد من البيانات بين مشغلي المركبات الفضائية، ومقدمي منصات الإطلاق، ومجتمعات علم الفلك والمراقبة الفضائية».