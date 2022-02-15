إنهاء أزمة طلاب الخدمات بمدرسة السعيدية.. ومدير تعليم الجيزة: «أولوياتنا إن الطالب لا يضار»

قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى أول رد منه على أزمة طلاب الخدمات بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، إنه تم حل مشكلة طلاب الخدمات بالمدرسة اليوم وتم تعليق الكشوفات الجديدة.

وأكد فى تصريح خاص لموقع الدستور: أولوياتنا أن الطالب لا يضار وطلبات أولياء الأمور والطلاب محل اهتمام واحترام.

وكشف سلومة عن مفاجآة قائلا: إنه يتم الآن مراجعة نتائح الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية فى الجيزة، مؤكدًا أن ما يجرى حاليًا هى مراجعة وليست إعادة تصحيح.

وكانت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أوضحت القصة الكاملة لأزمة طلاب الخدمات في مدرسة السعيدية الثانوية بنين والتى باشرها أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة للتحقيق فيها.

بدأت الأزمة مع ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي، حيث فوجئ طلاب الخدمات وعددهم (370 طالبًا) بأنهم يحصلون على تقدير «ضعيف» فى النتيجة، ما أثار الجدل بينهم وقاموا بنشر هاشتاج على صفحاتهم واستغاثات لإعادة التصحيح.

على الفور، تدخل مدير تعليم الجيزة وقرر إرسال موجهين من المديرية إلى المدرسة للعمل على مراجعة الدرجات.