الرعاية الصحية: تقديم 293 ألف فحص معملى بمستشفى الزهور ببورسعيد

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الفحوصات المعملية لها دور مهم وفعال جدا فى التشخيص السليم لأغلب الأمراض.

وأشارت إلى أن مستشفى الزهور بورسعيد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، قدمت أكثر من ٢٩٣,٠٠٠ فحص معملى بنجاح خلال العامين السابقين.

وأوضحت أن الهدف الرئيسى هو تقديم خدمة طبية متكاملة بأعلى جودة لجميع المرضى.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، عن تقديم أكثر من 150 ألف خدمة طبية حتى الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بوحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء ببورسعيد.

وأشارت إلى أن الوحدة تعد أحد وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد التي تقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وقالت الهيئة إن وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تخدم 21 ألف فرد، بواقع 6000 ملف عائلي أو أسرة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقالت إن الخدمات المقدمة فى الوحدة؛ طب الأسرة، الأسنان، الطوارئ، تنظيم الأسرة، المعمل، الصيدلية، فحص شامل، متابعة الحمل، تطعيمات الأطفال، صرف ألبان الأطفال.

وقالت إنه يمكن حجز موعد الكشف بأحد مراكز أو وحدات صحة الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال الاتصال بالخط الساخن المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، في إنقاذ حياة مريضة فشل كلوي وإعادة تركيب قسطرة غسيل كلوي ( ماهوكر ) بعد توقفها باستخدام تقنية الأشعة التداخلية.

وكانت المريضة تعاني من توقف مفاجيء في الوصلة الشريانية الوريدية المستخدمة في الغسيل ( Dialysis shunt ) وعلى الرغم من تسليكها إلا أنها توقفت مرة أخرى، ولم تتمكن من إجراء الغسيل الكلوي لعدة أيام، وهي من حالات الطوارئ والتي تستدعي التدخل السريع لإنقاذ المريض.

وأضافت الهيئة أنه بعد دخول المريضة للعمليات بالمستشفى تم تركيب القسطرة بنجاح تحت توجيه جهاز الموجات الصوتية والأشعة السينية بجهاز الـ C- Arm، ومن ثم عودة المريضة لاستكمال جلسات الغسيل الكلوي بصورة طبيعية.

وقالت إنه شارك في إجراء العملية كلاً من؛ الدكتور شريف العزيزي استشاري الأشعة التداخلية بالمستشفى، الدكتور أيمن حسين محمد أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات: محمد على الطاهر، أسامة أحمد عطيطو، هبة مصطفى، وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور زياد عبد الرؤوف اسماعيل رئيس قسم العمليات بالمستشفى، والدكتور خلف عمر - مدير المستشفى.