الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تعلن وصول صواريخ ومقاتلات لسوريا للمشاركة في تدريبات بحرية (فيديو)

تدريبات بحرية روسية
تدريبات بحرية روسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن وصول مقاتلات من طراز “ميغ -31 ك ” الحاملة لصواريخ كينجال فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى حميميم، وفقا لوكالة نوفوستى.

وتابع البيان "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم".

يذكر أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة للناتو، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" من البحرية الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات "كومتي إيدي كافور" من البحرية الإيطالية، تتواجد في البحر الأبيض المتوسط​​، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.

من جانب اخر، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نحو 90% من الأفراد الـ 45 ألفا الذين نزحوا خلال الأعمال العدائية الأخيرة في الحسكة شمال شرق سوريا، قد عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء القتال هناك.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار (الأوتشا) إلى أنه اعتبارا من 9 فبراير الجاري عاد نحو 42 ألف شخص إلى منازلهم وتحديدا في حيّي جويران والزهور، جنوبي المحافظة.

وبحسب الوكالة الأممية، لا تزال 20 أسرة (100 شخص) موجودة في أحد المراكز الجماعية، فيما تظل 400 أسرة أخرى نازحة لدى مجتمعات مضيفة، لأنها غير قادرة على العودة بسبب الضرر الذي لحق بالمنازل ونقص الخدمات العامة والمواد الغذائية في مناطقها، والقيود على الحركة بسبب العمليات الأمنية المستمرة، حيث تم الإبلاغ عن أضرار كبيرة لحقت في البنية التحتية والخدمات العامة والخاصة، وتواصل السلطات إجراء تقييمات في الأحياء المتضررة.

وزارة الدفاع الروسية مقاتلات صواريخ كينجال قاعدة حميميم سوريا التدريبات البحرية

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وائل لطفي

الفن المصرى

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