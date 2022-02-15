الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

محافظة دمياط
محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء ، نتيجة الشهادة الإعدادية  للفصل الدراسي الأول من العام 2021-2022 بنسبة نجاح 79.38%، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحانات 29940 ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت "المحافظ" نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.3%.

وقد تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهاني لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

من جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط.
 

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط ابن الفنانة منال تعليم دمياط

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