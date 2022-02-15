الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل وفدا رفيع المستوى من وزراء أوقاف ومفتيّ الدول الإسلامية

وفد العلماء
وفد العلماء

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه وفدا رفيع المستوى من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية ومفتيّ عدد من الدول الإسلامية، ممثلين في الشيخ نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية الباكستاني، والشيخ الحاج موسى درامي، وزير الشؤون الدينية الجامبي، والدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الإسلامية، والشيخ حاتم محمد حلمي، وزير الأوقاف الفلسطيني، والشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي أوغندا، والدكتور لقمان عبد الله، مفتي ماليزيا، وذلك على على هامش انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ 32 بعنوان "عقد المواطنة وأثره على السلم المجتمعي والعالمي".

ورحب شيخ الأزهر بالسادة الوزراء والمفتين في رحاب الأزهر الشريف وفي بلدهم الثاني مصر، متمنيا لمؤتمرهم النجاح والتوفيق وأن يخرج بتوصيات عملية تساعد في نشر واستيعاب مفهوم المواطنة بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو الجنس، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك والدائم بين المؤسسات الدينية في العالم لا سيما في القضايا الملحة والمستجدة.

وتناول اللقاء دور أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، وضرورة الاستمرار في تصميم البرامج التدريبية بما يناسب حاجة كل مجتمع والتحديات التي تواجهه، ودور المعاهد الأزهرية المنتشرة في الدول الإسلامية في نشر صحيح الدين الإسلامي، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي والمعوقات التي تواجه استقبال الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر والتناقش بشأن إيجاد حلول فورية لها.

من جهته، أعرب الوفد عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لجهود فضيلته في نشر صحيح الدين الإسلامي، ومجابهة الصور السلبية التي يحاول البعض ترويجها عن هذا الدين الحنيف، مؤكدين التزامهم بالمنهج الأزهري ووسطيته، موجهين الشكر للأزهر على إرساله المبتعثين من المعلمين والأئمة والدعاة لتعليم أبناء المسلمين في كل بقاع الدنيا.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد مختار جمعة وزراء الأوقاف الشئون الإسلامية والمفتين وزير الشئون الدينية

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وائل لطفي

الفن المصرى

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